TV-Tipp: Schauspieler Daniel Brühl erklärt sein Barcelona

Seine Lieblingsecken in der katalanischen Hauptstadt Barcelona zeigt der Schauspieler Daniel Brühl am Samstag, 4. September, ab 10 Uhr bei 3sat. Der Film von Günter Schilhan aus dem Jahr 2016 trägt den Titel „Daniel Brühl – Mein Barcelona”.

Von Sonnenaufgang bis zum nächsten Morgen, vom Berg Tibidabo bis zum Meer: Auf seinem Spaziergang durch die Metropole präsentiert Brühl die Stadtviertel, die ihm besonders am Herzen liegen, wie Sant Gervasi, wo er Teile seiner Kindheit verbracht hat.

„Ein Film über Barcelona soll es werden, ein persönlicher Film, ein Film, in dem ich davon erzähle, was mir seit meiner Geburt in dieser Stadt widerfahren ist, welche besonderen Menschen ich hier im Laufe der Zeit kennengelernt habe, welche versteckten Orte ich abseits der Ramblas und des Gaudí-Parks gefunden habe” – so beginnt der Film, in dem Günter Schilhan sich von Daniel Brühl „sein Barcelona” zeigen lässt.