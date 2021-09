Unwetter spaltet Strand von Camp de Mar in zwei Teile

Das jüngste Tiefdruckgebiet hat den beliebten Strand von Camp de Mar im Südwesten von Mallorca in zwei Teile gespalten. Der dortige Sturzbach war am Donnerstag dermaßen stark mit Wasser gefüllt, dass er das derzeit von vielen Urlaubern besuchte Areal an manchen Stellen unpassierbar machte. Auch am Freitag war die Rinne dort noch zu sehen.

Obwohl der Sommer langsam zu Ende geht, wurden auf dem Strand in dieser Saison keine Liegen und Stühle aufgestellt. Er gehört zur Gemeinde Andratx und ist wegen des Restaurant-Felsens Illeta besonders bekannt. Auch mehrere hochklassige Hotels befinden sich in der Nähe des Strandes, darunter das neue Fünfsternehotel Zafiro Palace Andratx.

Das Unwetter ließ jedoch die meisten Teile von Mallorca glimpflich davonkommen. nur örtlich gingen Niederschläge nieder.