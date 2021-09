Impfkampagne auf Mallorca verliert deutlich an Fahrt

Die Regierung von Mallorca und den Nachbarinseln versucht nach Kräften, die deutlich langsamer verlaufende Impfkampagne wieder zu beschleunigen. Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde kontaktierten in den vergangenen Tagen sämtliche Einwohner im Alter von über 50 Jahren, die sich noch nicht gegen die Krankheit geschützt haben.

22 Prozent von diesen etwa 67.000 Personen äußerten nach offiziellen Angaben, sich nicht impfen lassen zu wollen. Bei der Quote liegen die Inseln nunmehr spanienweit fast ganz am Ende. Nur in den Exklaven Ceuta und Melilla sind die Menschen impffauler.

Jenseits der über 50-Jährigen sieht die Regionalregierung die 20- bis 29-Jährigen in der Pflicht, sich verstärkt schützen zu lassen. Hier liegt die Quote momentan bei unter 60 Prozent, bei den Zwölf- bis 19-Jährigen liegt sie bereits über dieser Marke.