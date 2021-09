90-Prozent-Ziel: Neue Ideen sollen Impfkampagne wieder beschleunigen

Mit neuen Strategien will das balearische Gesundheitsministerium die Impfkampagne auf den Mallorca und den Nachbarinseln wieder ankurbeln. In den vergangenen Tagen stockte das Tempo. Die Zahl der Erstimpfungen liegt nur noch gut drei Prozent höher als die Zahl der komplett Immunisierten.

Die Gesundheitsbehörde IB Salut plant, mobile Impfzentren zu errichten. An der Universität etwa könnten Busse vorfahren, sodass sich Menschen dort einen Stich geben lassen können. Besonders die Gruppe der 20- bis 40-Jährigen steht im Fokus.

Außerdem sollen nach und nach die vier Impfzentren auf Mallorca geschlossen und die Impfungen in den lokalen Gesundheitszentren angeboten werden. So rücke man näher an die Menschen heran, heißt es aus dem Ministerium. Auf den Balearen haben 80 Prozent der Menschen zwei Dosen erhalten. Das Ziel sind 90 Prozent.