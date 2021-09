So viele Flüge werden am Wochenende auf Mallorca erwartet

Auf Mallorca werden an diesem Wochenende 2727 Flugbewegungen erwartet. Das hat der Airportbetreiber Aena am Freitag mitgeteilt. Das entspricht 827 Flüge weniger als im Jahr 2019. Spanienweit sind in diesem Sommer rund 70 Prozent des Flugverkehrs aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 wiederhergestellt worden.

Zwischen Freitag und Montag sind 743 nationale und 1984 internationale Maschinen am Flughafen Son Sant Joan in Palma eingeplant. Die meisten internationalen Flugbewegungen werden mit 624 startenden und landenden Flügen für Samstag prognostiziert. Dazu kommen 171 nationale Flüge.

Im Vorjahreszeitraum verzeichnete der Flughafen von Palma insgesamt 1311 Flüge an einem Wochenende, davon 519 Inlandsflüge und 792 internationale Flugbewegungen.