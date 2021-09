So wird das Wetter in den nächsten Tagen auf Mallorca

Das feuchtwarme Waschküchenwetter bleibt Mallorca bis auf weiteres erhalten. Nach erneutem, diesmal aber nicht mit Schlamm durchsetzten Regen in der Nacht zum Donnerstag hat es sich zwar aufgehellt, doch der Lichtblick ist laut dem Wetterdienst Aemet nicht von Dauer.

Zwar bleibt der Freitag mit Werten fast bei 30 Grad weitgehend trocken, doch am Samstag nähert sich wieder Regen, der ergiebig und zeitweise anhaltend sein soll. So geht es den Meteorologen zufolge auch am Sonntag und in der kommenden Woche weiter, wobei es immer mal wieder auch sonnige Abschnitte geben soll.

Nachts bleiben die Werte zunächst über der 20-Grad-Marke, am Wochenende sollen sie jedoch darunter sinken. Der Wind weht die ganze Zeit über eher schwach aus unterschiedlichen Richtungen.