So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Die Wetteragentur Aemet hat für Samstag angesichts zu erwartender starker Regenfälle die Warnstufe Gelb für ganz Mallorca ausgerufen. Einsetzen soll der Niederschlag in einer ersten Welle am Vormittag. Danach klart es einige Stunden auf, bis die Regenneigung in den Abendstunden wieder hochschnellt.

Am Sonntagvormittag beruhigt sich die Lage wieder, ab Mittag sinkt die Regenwahrscheinlichkeit auf nur noch 55 Prozent. Das nasse Wetter bleibt der Insel in der kommenden Woche aber erhalten, eine längere trockene Phase ist vorerst nicht in Sicht.

Die Temperaturen erreichen fast 30 Grad am Samstag und 27 Grad am Sonntag. Man kann weiterhin an Strände gehen, weil das Meerwasser noch recht warm ist. In den vergangenen 99 Tagen war die Lufttemperatur auf der Insel nicht unterschritten worden, was einem neuen Rekord entspricht.