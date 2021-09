Erneut stirbt junge Frau an Corona auf Mallorca

Auf Mallorca ist eine erst 32-jährige Frau an der Corona-Krankheit gestorben. Das teilte das Gesundheitsministerium der Balearen am Freitag mit. Die Patientin starb demnach am Dienstag, so dass die Zahl der Todesfälle auf 943 angestiegen ist.

Insgesamt hat sich die Corona-Lage auf den Balearen zwar beruhigt, doch die Zahl der Toten steigt kontinuierlich. Erst am Donnerstag waren fünf zusätzliche Opfer gemeldet worden.

Im August war im Krankenhaus Son Espases eine erst 19-jährige Frau ohne Vorerkrankungen an Corona gestorben. Die Patientin war nicht geimpft.