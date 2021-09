Die Kölschen Wochen an der Playa de Palma laufen

An der Playa de Palma auf Mallorca sind nach dem Ende der Sommerferien die sogenannten Kölschen Wochen ins Laufen gekommen. Meist ältere Gäste aus Nordrhein-Westfalen, darunter Kegelclubs, sind zurzeit an und vor dem beliebten Strandabschnitt am Balneario 6 zugange. Sie besuchen Lokale wie das "Et Dömsche" oder den berühmten "Bierkönig".

Die Kölschen Wochen auf Mallorca gibt es schon seit Jahren. Sie sind eine Institution geworden. In Vorcoronazeiten war der Karneval schon mit wilden Festivitäten vorgefeiert worden.

Akzeptables Badewetter herrscht auf Mallorca bis weit in den Oktober hinein. Die Saison soll nach dem Willen der Regionalregierung denn auch so weit wie möglich ausgedehnt werden, wenn möglich bis in den November hinein.