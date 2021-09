Regenchaos vor allem im Norden von Mallorca, weiter Warnstufe Orange

Das Tiefdruckgebiet auf Mallorca hat sich am Dienstag besonders im Norden, Nordwesten und Südosten ausgetobt. Heftige Regenschauer gingen vor allem in Alcúdia, Pollença, Muro, Felanitx, Sóller und Sa Pobla nieder. In Palma wurde zwar auch Niederschlag registriert, aber lange nicht so große Mengen.

Im Norden wurden zahlreiche Straßen überschwemmt. Im Ort Alcúdia traf es die "Carrers" Estanys Petits und Teodor Canet. Auch ein Kindergarten wurde unter Wasser gesetzt. Hinzu kamen einige eingeschlossene Autos, deren Insassen von Helfern herausgeholt werden mussten. Auch Bäume und Begrenzungsmauern stürzten um. Am Strand von Muro waren zeitweise einige Straßen nicht passierbar.

Auch am Mittwoch gilt die Warnstufe Orange für die gesamte Insel. Das bedeutet, dass örtlich nach wie vor heftige Schauer niedergehen können. Die Wetterlage soll sich am Donnerstag langsam beruhigen, wiewohl am Vormittag weiterhin mit Gewittern gerechnet werden muss. Das Wochenende soll wieder sonnig mit 30 Grad sein.