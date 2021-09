92 Kreuzfahrtschiffe legen bis Ende des Jahres in Palma an

Fast 100 Kreuzfahrtschiffe legen bis Ende des Jahres auf Mallorca an. Wie die mallorquinische Tageszeitung Diario de Mallorca berichtet, machen zwischen Oktober und Dezember 92 Pötte in Palmas Hafen Station.

Von ihnen kommen die meisten im Oktober an, 60 Schiffe werden dann erwartet. Im November sind 22 vorgesehen und im Dezember zehn. Die Kreuzfahrtbranche nimmt damit nach und nach den Betrieb wieder stärker auf.

Das erste Schiff, das nach Beginn der Pandemie kam, war die "Mein Schiff 2" im Juni. In normalen Jahren legen auf Mallorca rund 300 Schiffe an. Der Hafen von Palma hat Kapazitäten für 550 im Jahr. Gegen die Rückkehr der Kreuzfahrtschiffe regt sich aber auch Protest. Eine Plattform fordert, dass nur ein Pott je Tag anlegen darf. In dieser Woche waren es an einem aber vier.