Edeluhren-Räuber auf Ibiza von Opfern überwältigt

Auf Ibiza, der Nachbarinsel von Mallorca, ist der Versuch eines Mannes fehlgeschlagen, eine Armbanduhr im Wert von 40.000 Euro zu stehlen. Nach Angaben der spanischen Nationalpolizei vom Mittwoch stürzte sich am 13. September ein 22-Jähriger von hinten auf eine Urlauberin und entwendete ihr zunächst die Uhr.

Doch der Mann der Touristin verfolgte den Kriminellen und holte ihn zusammen mit anderen Passanten ein. Sie konnten ihn überwältigen und am Boden halten, bis Polizisten eintrafen. Der Verbrecher wurde festgenommen. Auf den Täter warteten Zeugen zufolge ein anderer Mann auf einem Motorroller und eine weitere Person. Diese konnten nicht eingeholt werden.

Der Tatmodus deutet auf Italiener in. Diese reisen in den Sommermonaten für solche Verbrechen extra an und benutzen vorwiegend Motorroller.