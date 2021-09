Schwefeldioxid-Wolke vom Kanaren-Vulkan nimmt Kurs auch auf Mallorca

Der auf der Kanaren-Insel La Palma am Sonntag ausgebrochene Vulkan stößt auch Schwefeldioxid aus, das in die Atmosphäre gelangt. Meteorologen rechnen laut Medienberichten damit, dass eine entsprechende Wolke am Freitag auch Mallorca erreicht. Sollte dann Regen fallen, könnte dieser säurehaltig sein, was allerdings für die Gesundheit von Menschen laut Medienberichten keine negativen Konsequenzen hätte.

Der neue Vulkan im Süden von la Palma stößt weiterhin Lava und Magma aus. Der Lavastrom zwang die Behörden, bislang etwa 6000 Menschen zu evakuieren. Das Feuergestein drang zuletzt in das Dorf Todoque ein, wo Spezialisten mit einer Umleitungsaktion verhindern wollen, dass der glühende Strom die Kirche und weitere Häuser zerstört.

Es handelt sich um den ersten Vulkanausbruch in Spanien seit einem halben Jahrhundert.