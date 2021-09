Polnische Schulschiff "Fryderyk Chopin" macht vor Palma Halt

Das polnische Schulschiff "Fryderyk Chopin" hat am Donnerstag in der Bucht vor Palma, in Höhe von "Es Molinar" Halt gemacht. Das Segelschiff befindet sich derzeit auf einer Überfahrt von Cartagena nach Barcelona. Sie wurde 1992 von der "International Class Afloat Foundation" gebaut und erhielt ihren Namen als Hommage an den berühmten polnischen Komponisten Fryderyk Franciszek Chopin, der eng mit Mallorca verbunden ist.

Entworfen wurde das Schiff auf der Dora-Werft in Danzig. An Bord befinden sich etwa 40 junge Kadetten und acht Berufsseeleute, die eine Matrosen-Ausbildung absolvieren.

Das Schulschiff hat zahlreiche Reisen auf verschiedenen Weltmeeren und Ozeanen unternommen, darunter auch die Überquerung von "Kap Hoorn". Auch an spektakulären Segelregatten, wie dem Tall Ship Race, hat sie schon mehrfach teilgenommen. Obwohl es zur Europäischen Schule für Seerecht und Verwaltung in Warschau gehört, wurde es ursprünglich vom West Island College in Nova Scotia, Kanada, verwaltet.

Mit einer Länge von 55,4 Metern und einer Breite von 8,4 Metern kann die Fryderyk Chopin insgesamt 21 Segel mit einer Gesamtfläche von 1200 Quadratmetern hissen.