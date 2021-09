"Mallorca Magazin Golfcups powered by Minkner & Partner" findet in Camp de Mar statt

Die zweite Auflage des „Mallorca Magazin Golfcups powered by Minkner & Partner” findet an diesem Samstag auf dem Golfplatz "Golf de Andratx" in Camp de Mar stattgefunden.

Golffreunde und Sportler kommen auch in diesem Jahr nicht nur sportlich, sondern auch kulinarisch auf ihre Kosten.

Das Frühstück wird am Clubhouse von Golf de Andratx von dem vegetarischen Restaurant „Begreen” (Santa Ponça) kredenzt. Für das Halfway-Catering ist erneut Gerhard Schwaiger vom Restaurant „Schwaiger Xino’s” in Palma verantwortlich. Und im Rahmen der Siegerehrung, die nach dem Turnier am Halfwayhouse stattfindet, tischen Claudio Vlad und sein Team auf.

Auch eine Tombola steht bereit: Das MM-Team hat mit seinen Partnern wieder einige lukrative Gewinne organisiert. Hauptpreis ist ein vom Mallorca-Spezialitäten-Service „Cerdo Negro” zur Verfügung gestellter Schinken.

Inan Lima sorgt in diesem Jahr für die musikalische Begleitung Unterhaltung. Man kennt den Sänger nicht nur von zahlreichen Auftritten auf der Insel, sondern auch in Deutschland – unter anderem als Mitglied des Vocaltrios Vintage Vegas, bei dem er zusammen mit Giovanni Zarrella auf der Bühne steht.

Während der gesamten Veranstaltung werden die coronabedingt geltenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen eingehalten.