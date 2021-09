Battista Merello und Vdovina gewinnen MM-Herbst-Cup

Giovanni Battista Merello und Sofía Vdovina haben das diesjährige MM-Herbst-Golfturnier "Mallorca Magazin Golfcups powered by Minkner & Partner" gewonnen. Die Brutto-Sieger setzten sich auf der anspruchsvollen Anlage in Camp de Mar in der Damen- beziehungsweise Herrenwertung mit den meisten Punkten gegen die Konkurrenz durch.

Auch sonst war das Golfturnier auch aufgrund der spätsommerlichen Temperaturen eine runde Sache. Vor allem am Nachmittag klettern die Werte auf bis zu 28 Grad, dabei wehte ein angenehmer Wind.

Während des gesamten Turniers wurde auch für das kulinarische Wohl gesorgt. Für das Halfway-Catering war etwa Gerhard Schwaiger vom Restaurant „Schwaiger Xino’s” in Palma verantwortlich. Give-Aways gab es unter anderem vom Lebensmittel- und Delikatessenunternehmen Fet a Sóller.