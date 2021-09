Frau verletzt sich nach Sturz in Bunyola schwer

Auf Mallorca hat sich eine Frau nach einem Sturz aus zehn Metern schwere Verletzungen zugezogen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr in der Gegend von Salt d'es Freu in Bunyola.

Die 30-jährige Frau war mit einer Gruppe von Freunden unterwegs, als sie das Gleichgewicht verlor und einen Abhang hinunterstürzte. Die Begleiter verständigten umgehend die Rettungskräfte. Beamte der Feuerwehr bargen die junge Frau.

Sie wurde in das Krankenhaus Son Espases in Palma gebracht. Salt d'es Freu ist ein etwa acht Kilometer langer Wanderweg, der an einem Fluss entlang führt.