20 Corona-Tote unter 50 Jahren auf den Balearen

Auf Mallorca und den Nachbarinseln sind wenige Menschen unter 50 Jahren an der Corona-Krankheit gestorben. Wie der Gesundheitsdienst IB-Salut am Montag mitteilte, handelte es lediglich um 20 von 960 Personen. Vier dieser 20 erlagen in diesem Sommer während der Welle vor allem bei jungen Leuten dem Virus.

Das jüngste Opfer war im August eine 18-jährige junge Frau. Drei Patienten zwischen 20 und 29 Jahren starben, fünf zwischen 30 und 39 und elf zwischen 40 und 49.

Unterdessen wurde bekannt, dass sich momentan meist noch ungeimpfte Einwohner unter 16 Jahren mit Corona anstecken. Diese Entwicklung war erwartet worden. Die 14-Tage-Inzidenz liegt hier bei 109,03 Fällen pro 100.000 Einwohner.