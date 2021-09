Deutscher Oceanliner Aida-Stella begegnet Migrantenboot vor spanischer Küste

Das von Mallorca aus operierende deutsche Kreuzfahrtschiff Aida-Stella ist in der Nacht zum Mittwoch im Mittelmeer einem Boot mit illegalen Migranten begegnet. Dies geschah nach Angaben von Passagieren gegenüber MM unweit der spanischen Küste, nachdem das Schiff am Dienstag im Hafen von Cagliari, Sardinien, abgelegt hatte.

Der Kapitän habe die Aida-Stella gestoppt und den jungen Männern an Bord des Boots Trinkwasser zukommen lassen. Es habe "mächtig Lärm auf dem Wasser" gegeben, so ein Fahrgast. Das Boot sei in einem guten Zustand gewesen und habe über einen kraftvollen Außenbordmotor verfügt.

Dann sei die Guardia Civil verständigt worden, die gegen 6.50 Uhr mit einem Schnellboot eintraf und die Migranten aufnahm. Es habe sich um sieben bis zehn Personen gehandelt.

Danach setzte die Aida-Stella den Angaben zufolge ihre Fahrt mit Ziel Ibiza-Stadt fort.