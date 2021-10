Mallorca hofft auf goldenen Oktober

Mallorca genießt ein weitgehend sonniges Wochenende. Nachdem der Wettergott die Insel in den vergangenen Tagen teilweise mit Sturm und starkem Regen bedacht hatte, ist das Klima jetzt vorerst wieder angenehm.

Das wurde von vielen Einheimischen und Urlaubern mit Erleichterung aufgenommen. Und so präsentierte sich die Playa de Palma am Samstag auch wie in einem goldenen Oktober. Es war viel los am Strand und auf der Promenade. Manche nahmen ein Sonnenbad, andere wiederum trieben Sport oder genossen auf einer der zahlreichen Gastro-Terrassen einen kühlen Drink oder heißen Kaffee. Einige vergnügten sich auch im Wasser.

Ob Mallorca wirklich einen goldenen Oktober erleben kann, bleibt abzuwarten. Für den Wochenbeginn wird ein Sonne-Wolken-Mix vorhergesagt, es kann teilweise auch wieder regnen und stürmisch werden.