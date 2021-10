Polizisten nehmen gewalttätige Jugendliche auf Paseo Marítimo in Palma fest

Der Uferboulevard Paseo Marítimo in Palma de Mallorca entwickelt sich immer mehr zu einer Problemzone. Lokalpolizisten nahmen in der Nacht zum Sonntag fünf junge Männer fest, die einen Gleichaltrigen verprügelt und bestohlen haben sollen. Zu den Abgeführten zählt ein Minderjähriger.

Zu dem Gewaltakt war es gegen 2 Uhr vor der Tür einer Bar gekommen. Zunächst hatten Zeugen angenommen, dass es sich um eine in dieser Altersgruppe nicht unübliche Rangelei handelte. Doch als die Polizei eintraf, wurde festgestellt, dass es ein Verbrechen war. Dem Opfer konnte später ein gestohlenes Handy und Bargeld zurückgegeben werden.

Auf den Paseo Marítimo zieht es an Wochenenden viele junge Leute, da sich dort zahlreiche Lokale befinden. Immer wieder kam es in der Vergangenheit dort zu gewalttätigen Zwischenfällen. Ab dem 8. Oktober dürfen an der Straße auch Diskotheken wieder öffnen.

La Policía Local de Palma detuvo la madrugada de este domingo a cinco jóvenes, uno de ellos menor de edad, por dar una paliza a un chico en el Passeig Marítim para acabar robándole sus pertenencias.



La víctima, que acabó con lesiones por todo el cuerpo, acabó sin su teléfono móvil y el dinero en efectivo que llevaba encima. Varios testigos de lo ocurrido avisaron enseguida a la policía, que localizó y arrestó a los agresores.

Lo que parecía una pelea a las puertas de un conocido local del Marítim acabó en paliza. Según fuentes policiales, alrededor de las 2.00 horas, se recibió una llamada de que se estaba produciendo una riña entre varios jóvenes y uno de ellos estaba siendo golpeado. Pero resultó ser un violento robo.

Al llegar los agentes de la Policía Local, los testigos comentaron a los funcionarios que un grupo de jóvenes poco antes se dedicaron a propinar golpes a un chico, que se defendía como podía. Entre los agresores se encontraba un menor de edad. Los sospechosos acabaron arrestados poco después acusados de robo con violencia. Tras golpear al joven se apoderaron de su teléfono móvil y dinero en efectivo, que finalmente pudo ser recuperado por la víctima.