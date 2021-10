In diesen Orten regnete es in der Nacht zum Montag am heftigsten auf Mallorca

Die Regenfälle, die vom Sonntagabend bis zum Montagvormittag auf Mallorca niedergingen, sind örtlich sehr ergiebig gewesen. Laut dem Wetterdienst Aemet fielen in der Serra d'Alfàbia 58 Liter auf den Quadratmeter. Dahinter liegen Escorca mit 50 Litern und das Kloster Lluc mit 36.

Auch in Andratx im Inselsüdwesten hat es gehörig geschüttet, und zwar 20 Liter. In Port de Sóller waren es 19, in Calvià 10, in Banyalbufar 6, in Palma 5 und in Pollença 4 Liter.

Gar kein Regen fiel im Südosten, im Süden und im Nordosten der Insel. Dort waren vor etwa einer Woche heftige Niederschläge verzeichnet worden, die sogar zu Überschwemmungen führten.