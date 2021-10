In Palma wird die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt

Noch zwei Monate und 18 Tage sind es bis Weihnachten, doch Palma schmückt sich bereits festlich. Seit drei Wochen sind Arbeiter damit beschäftigt, die Verkabelungen für die Weihnachtsbeleuchtung anzubringen. Inzwischen hängen auch schon die ersten Sterne in den Gassen des historischen Zentrums wie dem Carrer Sant Domingo.

Teilweise wurden die LED-Lämpchen der Dekoration ausgewechselt. Im vergangenen Jahr gab das Rathaus 1,44 Millionen Euro für die Weihnachtsbeleuchtung aus. 265.580 Meter Girlanden schmückten 225 Straßen in 65 Stadtvierteln. Zudem erstrahlten 1160 Bäume und 200 Palmen in weihnachtlichem Glanz.

Ob und wann es einen Festakt zum Einschalten der Weihnachsbeleuchtung gibt, steht noch nicht fest. Im Vorjahr fiel der publikumsträchtige Event coronabedingt aus, die Lampen gingen ohne großes Spektakel an. Auch schaltete die Stadt die Lichter bereits am 2. Januar aus, normalerweise brennen sie bis zum Stadfest Sant Sebastià am 20. Januar.