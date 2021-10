Nur noch in dieser Deutschen-Hochburg auf Mallorca ist die Sieben-Tage-Inzidenz dreistellig

Auf Mallorca gibt es derzeit nur einen Ort, wo die Corona-Sieben-Tage-Inzidenz oberhalb von 100 Fällen pro 100.000 Einwohnern liegt. Dem balearischen Gesundheitsdienst IB-Salut zufolge handelt es sich um Santanyí, wo viele bundesbürger leben: Von dort wurde am Freitag die Zahl 137,4 gemeldet.

Woanders auf der Insel sind die Werte durchgängig zweistellig, wobei einige Orte in dieser Hinsicht noch im oberen Bereich angesiedelt sind: In Sencelles beträgt die Inzidenz 89, in Ses Salines 78,5, in Pollença 54, in Sant Joan 93,2, in Esporles 97,8 und in Porreres 53,8.

In den größeren Städten ist die Inzidenz relativ niedrig: Aus Palma wurde die Zahl 31 gemeldet, aus Manacor 29,2 und aus Inca 23,8. Viele andere Orte wie Deià, Llubí, Muro, Petra, Sineu und Selva sind im Augenblick völlig coronafrei.