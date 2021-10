Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen auf Mallorca bis mindestens zum Frühling 2022

Auf Mallorca und im Rest von Spanien müssen sich die Menschen darauf einstellen, trotz der inzwischen guten Coronazahlen Masken weiterhin in öffentlich zugänglichen Räumen zu tragen. Die Tragepflicht werde bis mindestens zum Frühling des kommenden Jahres gelten, sagte Gesundheitsministerin Carolina Darias am Freitag.

In anderen Ländern wie Schweden gibt es keine Maskenpflicht. In Österreich darf man auf das Utensil etwa in Supermärkten verzichten.

In Spanien hatte vor dem 26. Juni sogar eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Außenbereichen gegolten. Diese wurde jedoch abgeschafft. Kann ein Sicherheitsabstand eingehalten werden, so muss man keine Maske tragen. Es herrscht aber nach wie vor eine Mitführpflicht.