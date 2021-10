Beim Mallorca-Flieger Eurowings sind weiter Streiks möglich

Im Tarifstreit zwischen der mit Mallorca eng verbundenen Fluggesellschaft Eurowings Deutschland und Verdi ist weiter keine Einigung in Sicht. Nach Informationen des Portals airliners.de unterbrachen beide Seiten die Verhandlungen in der Nacht auf Freitag ohne Ergebnis. Eurowings sei weiterhin nicht bereit, Verdi ein passendes Angebot zu unterbreiten, so die Gewerkschaft. Man wolle aber weiter miteinander sprechen.

Auch die Lufthansa-Tochter teilte mit, dass Eurowings und die Gewerkschaften derzeit konstruktive Gespräche über einen neuen Vergütungstarifvertrag für das Kabinenpersonal von Eurowings Deutschland führen.

Verdi fordert für die Kabinenbeschäftigten eine finanzielle Anerkennung, beispielsweise durch die Einführung von Zulagen, für die stark zugenommenen Belastungen und Überstunden.