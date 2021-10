Die beliebte Brötchen-Route auf Mallorca startet am Mittwoch

Auf Mallorca beginnt an diesem Mittwoch, 13. Oktober, die "Ruta de Llonguet". Bis zum 15. Dezember werden in insgesamt 35 Bäckereien in Palma Brötchen mit Getränk für jeweils drei Euro angeboten.

Seit vergangenem Jahr können auch per App („Pa d'aqui, forn i tradicio") alle teilnehmenden Bäckereien, samt Öffnungszeiten und Angebot, aktualisiert werden.

Bei der traditionellen Brötchen-Route handelt es sich bereits um die siebte Auflage. Nach Angaben des Bürgermeisters von Palma, José Hila, ist das Ziel der Aktion vor allem lokale Produkte zu stärken.

Diese Bäckereien nehmen in diesem Jahr an der Brötchen-Route teil:

- Pastelería Angel, Calle de Pasqual Ribot, 45A y avenida Sant Ferran, 24

- Forn la Vida Dolça, Calle de Rosselló y Cazador, 19

- Pane Nostro, Plaça Nova de la Ferreria, 6

- Forn de la Glòria, Calle del Forn de la Glòria, 7

- Forn Can Joan Terès, calle de la Fàbrica, 47

- Forn Santo Cristo, (vier verschiedene Standorte: Einkaufzentrum Porto Pi, FAN und auf der Calle de Sant Miquel, 47 sowie Jaime II)

- Pastisseria Real, Carrer dels Reis Catòlics, 79

- Pasteleria Frama, Marquès de la Sènia, 7

- Pastisseries Ballester, Maria Antònia Salvà, 49 y Centro Comercial Maioris Décima

- Die Bäckereien Panadería Fornaris

- Die Bäckereien der Kette Forn Ca na Teresa

- Filialen des Forn des Pont

- Filialen des Fornet de la Soca

- Bäckereien der Filialen Forn Nou

- Forn Fondo, Calle Unió 15

- Forn i Pastisseria Trias, Avenida Cister, 68

- Pastisseries Pomar, Calle de Manacor, 3