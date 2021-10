Feuer in Burger-King-Lokal auf Plaça d'Espanya in Palma

In dem Lokal der Schnellrestaurant-Kette Burger King auf der Plaça d'Espanya in Palma de Mallorca hat es in der Nacht zum Mittwoch gegen 23.30 Uhr einen Brand gegeben. Die Feuerwehr musste anrücken und evakuierte nicht nur die Gäste, sondern auch Bewohner angrenzender Gebäude.

Das Feuer hatte in der Küche des Lokals seinen Ausgang genommen. Warum es genau entstand, ist noch unklar. Erst eine Stunde nach Ausbruch konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden.

Die Burger-King-Filiale auf dem Platz ist besonders bei Jugendlichen sehr beliebt. Neben dem Lokal befinden sich auch andere Schnellrestaurants wie 100 Montaditos und McDonalds.