Robinson Club auf Mallorca öffnet auch im Winter seine Pforten

Auf Mallorca wird der Robinson Club in der Nähe der Cala d'Or, auch in den Wintermonaten geöffnet bleiben. Das Clubhotel gehört zur deutschen Tui-Gruppe und liegt an der türkisfarbenen Bucht Cala Serena.

In den kommenden Wochen wird die Unterkunft zudem ihr Weihnachtsprogramm- und Silvesterangebote vorstellen. Nach einem aufgrund der Corona-Pandemie eher ruhigerem Jahr 2020, zieht der Club nach den diesjährigen Sommermonaten eine sehr positive Buchungsbilanz.

Erst im Mai dieses Jahres hatte die Marke Robinson ihre Marke relauncht. Mittlerweile gibt es 26 Clubs in 15 Ländern.