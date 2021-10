Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland dreimal so hoch wie auf Mallorca

Die Corona-Lage ist in Spanien derzeit erheblich besser als in Deutschland. Das Gesundheitsministerium in Madrid meldete am Freitagabend eine Sieben-Tage-Inzidenz von nur 18,35 Fällen pro 100.000 Einwohner. Auf Mallorca lag diese bei 25,01.

In Deutschland dagegen steigt die Zahl der Infizierten wieder: Am Montag wurde eine Sieben-Tage-Inzidenz von 74,4 gemeldet. Das ist ein fast viermal so hoher Wert wie in Spanien und ein dreimal so hoher wie auf Mallorca.

Viele Wochen lang war das Verhältnis umgekehrt: Während Spanien im Juni und Juli unter einer von feierfreudigen Abiturienten ausgelösten Corona-Welle litt, waren in Deutschland die Inzidenzwerte sehr niedrig.

Die Impfquote in Spanien ist deutlich höher als in Deutschland: Während diese dort noch immer bei deutlich unter 70 Prozent liegt, befindet sie sich auf Mallorca bereits bei über 80 Prozent.