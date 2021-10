Rentnerin auf Mallorca überfahren: Deutsche kommt mit Geldstrafe davon

Eine deutsche Staatsbürgerin, die im Osten von Mallorca eine 88-jährige Frau angefahren hatte, ist vor einem Gericht in Manacor mit einer Geldstrafe davongekommen. Die Anwältin der Angeklagten und der Staatsanwalt einigten sich auf die Zahlung einer eine Summe von 1088 Euro. Hinzu kommt, dass die Bundesbürgerin sechs Monate lang kein Auto fahren darf.

Zu dem Unfall war es am 13. Januar dieses Jahres an einem Zebrastreifen an der Costa dels Pins nahe Son Servera gekommen. Die Rentnerin hatte die Straße mithilfe einer Gehhilfe überquert.

Nach dem Aufprall blieb sie verletzt liegen. Sie verstarb im Krankenhaus von Manacor. Die deutsche Fahrerin war ohne Alkoholeinfluss unterwegs.