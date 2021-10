Parkplatz an der Caló des Moro muss trotz Andrangs verkleinert werden

Das Rathaus der Gemeinde Santanyí muss wohl den Parkplatz verkleinern, der von Badegästen genutzt wird, die an die Caló des Moro wollen. Dies wurde in der Gemeindevertretersitzung diskutiert, die am Montag stattfand.

Um den Parkplatz kostenpflichtig zu machen, müssen bestimmte Vorgaben des Inselrats von Mallorca erfüllt werden. Derzeit finden dort 350 Autos Platz, zukünftig könnte es nur noch 237 Stellplätze geben. Ein Unternehmen soll das Grundstück dann auch in Schuss bringen.

Bürgermeisterin Maria Pons betonte, dass dies allerdings wieder zu Verkehrsproblemen in der Gegend führen könnte. Die Rathauschefin sagte: "Wir von Gemeindeseite haben keinerlei Interesse daran, dass die Caló des Moro wieder überfüllt ist, aber ohne die Mitarbeit des Inselrats und der Balearen-Regierung können wir die Besuchermassen nicht regulieren." In der kleinen Bucht gibt es seit Jahren Probleme mit der Zahl der Besucher. Caló des Moro entwickelte sich in den Sozialen Netzwerken zu einem beliebten Fotospot.