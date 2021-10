Deutlich feuchterer Wetterschub nimmt Kurs auf Mallorca

Das Wetter auf Mallorca trübt sich zwar ein, doch die Temperaturen sollen dabei wieder steigen. Laut Aemet nimmt die Regenneigung ab Freitag deutlich zu, und zwar auf 80 Prozent.

Da der Wind dabei auf südliche Richtungen dreht und auch noch auffrischt, wird am Samstag mit 23, am Sonntag mit 25 und an Allerheiligen sogar mit 27 Grad gerechnet.

Auch nachts legen die Werte deutlich zu, und zwar von 9 Grad am Mittwoch auf 18 Grad am Samstag. Es wird dabei allerdings nicht so stark regnen, dass mit der Ausrufung einer Warnstufe gerechnet wird.

Auch nach Allerheiligen soll das feuchte Wetter anhalten.