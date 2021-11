Luxusliner "Sky Princess" macht im Hafen von Palma fest

Der Luxusliner "Sky Princess" hat am Sonntag im Hafen von Palma Halt gemacht. Das Kreuzfahrtschiff der Reederei "Princess Cruises" gilt als einer der modernsten seiner Art.

An Bord der "Sky Princess" haben 3660 Passagiere Platz. Auf der transatlantischen Reise in der neben der Baleareninsel auch Korsika und Cartagena Zwischenziele sind, werden derzeit 2257 Reisende befördert. Seit 2019 ist das Schiff auf den Gewässern der Weltmeere unterwegs. Bei ihrer Jungfernfahrt in den USA wurde sie in Florida von der NASA-Astronautin Kay Hire getauft.

Gebaut wurde das Schiff in den historischen italienischen Werften von Fincantieri in Monfalcone (wo unter anderem die legendären Transatlantikschiffe "Vulcania", "Conte di Savoia", "Raffaello", "Oceanic" und "Eugenio C." gefertigt wurden).

An Bord des Oceanliners befinden sich zahlreiche Freizeiteinrichtungen, Restaurants und Bars sowie ein Wellnessbereich. Die "Sky Princess" wiegt 145.281 Tonnen, ist 330 Meter lang und hat eine Breite von 38 Metern. Zudem ist sie Schauplatz der TV-Serie "Urlaub auf dem Meer".