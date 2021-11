Mallorca-Bewohner arbeitete für kolumbianischen Drogenboss

Vergangene Woche ist in Kolumbien Dairo Antonio Úsuga David, genannt Otoniel, festgenommen worden. Er gilt als der mächtigste Drogenboss der Welt seit Pablo Escobar. Sein Kartell hatte auch Mitarbeiter auf Mallorca. So ging der Polizei bereits 2019 ein Mann aus Son Ferriol ins Netz.

Der 29-Jährige war verstrickt in die Drogengeschäft des Kolumbianers in Spanien. So organisierte er unter anderem die Ankunft und Entladung der U-Boote des Kartells in Galicien, woher der Mann auch stammt. Eines dieser Drogen-U-Boote sank Ende November 2019, es war beladen mit tonnenweise Kokain.

Der Mann aus Son Ferriol (Palma) führte auf Mallorca ein scheinbar normales Leben. Er arbeitete als Verkäufer und Maurer, lebte mit seiner Freundin zusammen. Gemeinsam mit seinem Vater organisierte er die Ankunft des Rauschgifts, sein bester Freund steuerte das U-Boot. Er ging der Polizei ins Netz als er Anfang Dezember 2019 auf dem Rückweg aus Galicia in Valencia eine Flugzeug in Richtung Mallorca besteigen wollte. Seitdem sitzt er im Gefängnis.