Betrunkener Mann kracht gegen Ampel auf Schienen der Sóller-Bahn

Ein betrunkener Autofahrer ist in den frühen Morgenstunden an einem Bahnübergang der Sóller-Bahn in Palma gegen eine Ampel gekracht. Der Vorfall ereignete sich gegen 5.30 Uhr in der Nähe der Plaça d'Espanya.

Ermittlungen zufolge verlor der 40-jährige Mann die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr einige Meter auf den Bahngleisen entlang, bis er gegen die Ampel krachte. Aufgrund des lauten Knalls verständigten mehrere Anwohner die Polizei.

Der Mann blieb unverletzt. Ein durchgeführter Alkoholtest fiel positiv aus. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr rechnen.