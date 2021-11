Letzte verbliebene Mallorca-Residenten raus aus "Sommerhaus der Stars"

Mit Steff Jerkel und Peggy Jerofke sind in der RTL-Sendung "Sommerhaus der Stars" die letzten verbliebenen Mallorca-Residenten ausgeschieden. Kurz vor dem Finale war Schluss für sie bei dem Wettbewerb. Sie haben somit keine Chance mehr, das Preisgeld zu gewinnen.

Bereits einige Tage zuvor hatte sich der an der Playa de Palma zu Ruhm und Ehren gelangte Stimmungssänger Almklausi ("Mama Lauda") von dem Format verabschieden müssen.

Acht Paare wetteiferten u Beginn der Reihe darum, "Promipaar des Jahres" zu werden und das Preisgeld von 50.000 Euro einzusacken. Rund um die Uhr werden die Stars von Kameras beobachtet. Durch das Zusammenleben im Sommerhaus und durch verschiedene Spiele, in denen die Paare ihren Zusammenhalt, Vertrauen und nicht zuletzt ihre Teamfähigkeit beweisen müssen, gelingt ein ungeschminkter Einblick in das Verhalten der Promis untereinander. Das Promihaus steht übrigens in Bocholt.