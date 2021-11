Sieben-Tage-Inzidenz: Dieses Dorf ist jetzt als einziges dreistellig auf Mallorca

In der Rangliste der Dörfer und Städte mit der höchsten Sieben-Tage-Corona-Inzidenz auf Mallorca hat es einen Wechsel gegeben. Wie der Gesundheitsdienst Ib-Salut am Dienstag mitteilte, liegt jetzt der Ort Mancor de la Vall mit 196,3 Fällen pro 100.000 Einwohner an der Spitze. Auf Platz 2 folgt Felanitx mit 93,4, der vorherige Spitzenreiter.

In den anderen Orten bewegt sich das Krankheitsgeschehen im erträglichen Bereich: Von den drei größeren Städten hat Inca mit 62,4 Fällen die höchste Inzidenz. In Palma liegt sie bei 55,4 und in Manacor bei nur 15,7.

Was die Deutschen-Hochburgen angeht, so lauten die Zahlen wie folgt: Llucmajor 39,7, Andratx 35, Cala Rajada, 49,4, Calvià 25,1 und Santanyí 56,6.