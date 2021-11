Ausländische Teilnehmer an Yoga-Retreat auf Mallorca in Corona-Hotel eingewiesen

Das Gesundheitsministerium von Mallorca und den Nachbarinseln hat etwa 30 meist ausländische Teilnehmer an einem Yoga-Retreat angewiesen, sich unverzüglich in das Corona-Hotel Bellver am Paseo Marítimo in Palma zu begeben. Gesundheitsministerin Patricia Gómez sagte, dass die meisten Betroffenen gar nicht auf der Insel gemeldet seien.

Man dürfe ungeachtet der entspannten Corona-Lage nicht allzu vertrauensselig sein, so die Politikerin. Die Veranstaltung habe im Freien stattgefunden, den Ort und den Zeitraum nannte Gómez nicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Balearen ist mit über 40 Fällen pro 100.000 Einwohner derzeit die höchste in ganz Spanien, liegt aber deutlich unter der in Deutschland (153,7).