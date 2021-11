Große Baumpflanzaktion an Playa de Palma gestartet

Die Stadt Palma de Mallorca bepflanzt Straßenrändern im Viertel Les Meravelles an der Playa de Palma in den kommenden Wochen mit zahlreichen Bäumen. 83 sind es an der Zahl, wie die Kommune am Mittwoch mitteilte. Vor allem die Avenida Fra Joan Llabrès wird damit bestückt.

Einige dieser Bäume werden an Stellen gepflanzt, wo zuvor kranke oder abgestorbene alte Bäume gestanden hatten.

Die Gegend nahe der Playa de Palma war früher, als es noch nicht so viele Hotels gegeben hatte, dicht mit Kiefernwäldern bewachsen. Einige dieser Haine stehen noch.