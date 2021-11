Regentief über Mallorca: Warnstufen Gelb und Orange am Freitag und Samstag

Das Regentief, das sich Mallorca nähert, wird das Wetter auf der Insel länger beeinflussen als ursprünglich angenommen. Laut Aemet ist bis tief in die kommende Woche hinein immer wieder mit Niederschlag zu rechnen. Am Donnerstag galt in der Mitte und im Norden der Insel die Warnstufe Gelb, am Freitag gilt dies für die gesamte Insel, für diesen Tag und Samstag wurde auf dem Meer nördlich und nordöstlich der Insel wegen starken Seegangs sogar die Stufe Orange dekretiert.

Am Freitag ist es zunächst nicht sonderlich windig, was sich am Samstag jedoch ändern wird. Besonders unangenehm ist, dass die Böen direkt aus dem Norden kommen. Auch der Sonntag wird ausgesprochen windig. Die Höchstwerte bleiben mit 17 Grad im Rahmen des für die Jahreszeit üblichen.

Unterdessen wurde mitgeteilt, dass der Oktober relativ trocken war: Mit 53,8 Litern Regenwasser auf den Quadratmeter wurde 32 Prozent weniger Niederschlag festgestellt als die gewohnte Menge in dem Monat. Die Temperaturen scherten mit einem Durchschnittswert von 18,2 Grad jedoch nicht aus.