Bei der Corona-Lage auf Mallorca bleibt Vorsicht geboten

Die Corona-Situation auf Mallorca bleibt ungebrochen stabil, doch damit ist die Kuh nicht vom Eis: Verstärkte soziale Kontakte zu anderen Menschen in Innenräumen vor Weihnachten könnten durchaus wieder eine Welle verursachen, sagte unlängst Javier Arranz, der Corona-Experte der Regionalregierung. Man müsse weiter vorsichtig sein.

Wo man unvorsichtig war, kam es in den vergangenen Tagen erneut zu Ansteckungen. 30 vor allem aus dem Ausland stammende Personen, die auf der Insel an einem Yoga-Retreat im Freien teilgenommen hatten, wurden ins Corona-Hotel Bellver eingewiesen. Und auch woanders kommt es immer mal wieder zu kleineren Ausbrüchen wie etwa im Dorf Mancor de la Vall, wo es eine Sieben-Tage-Inzidenz von 196,3 gibt, die einzige dreistellige und höchste auf den Balearen. Insgesamt lag diese Zahl am Dienstagabend nur bei 43,87 Fällen pro 100.000 Einwohner. In Deutschland war die Inzidenz am Mittwoch ungleich höher, sie lautete nämlich 146,6.

Angesichts der spanienweit entspannten Situation wurde unterdessen eine wichtige Restriktion abgeschafft, nämlich die Gesundheitskontrollen für Inlands-Einreisende. Doch man bleibt vorsichtig: Die Regionalregierung beantragte beim höchsten Inselgericht, die Pflicht zum Vorzeigen eines Impfpasses beim Besuch einer Diskothek über den 8. Dezember hinaus zu verlängern. Dem wurde am Mittwoch stattgegeben. (it)