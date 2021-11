Anwohner bemängeln schlechten Zustand von Straßen an der Playa de Palma

Die auf dem Gebiet von Palma de Mallorca befindlichen Straßen von S'Arenal befinden sich offenbar in einem bemitleidenswerten Zustand. Die Vereinigung Ciudadanos Palma bezeichnete die Lage am Donnerstag gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" als beschämend.

Man erinnere sich an die Gegend an der Playa de Palma nur im Sommer, wenn die Touristen kommen. Schließlich sei man in jener Gegend ja auch Steuerzahler, hieß es weiter. Als Beispiel wurde ein metertiefes Loch nebst einem Stuhl an der Kreuzung der Straßen Germà Bianor und Trasimé genannt. Auch auf der Carretera Militar befänden sich nicht tolerierbare Unebenheiten.

S'Arenal befindet sich zu einem Teil auf dem Gebiet von Palma de Mallorca, zum anderen gehört es zu Llucmajor.