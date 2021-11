Drogenhändler in Son Banya akzeptieren neuerdings auch Kartenzahlungen

Die spanische Nationalpolizei hat herausgefunden, wie Drogenhändler in Palma de Mallorca neuerdings auf elektronischem Weg ihre Einnahmen kassieren. Einer Pressemitteilung zufolge verfrachten sie das Geld mithilfe von Karten-Lesegeräten unbemerkt von den Behörden auf Konten in Irland oder in anderen europäischen Staaten.

Informationen der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora zufolge war diese Methode bereits vor Jahren von Prostituierten eingeführt worden.

Die Polizisten hatten die Zahlungsgepflogenheiten bei Aktionen im Drogendorf Son Banya und im Viertel Verge de Lluc entdeckt. Jetzt untersuchen sie die Geldflüsse und versuchen, die Namen von Drogenkäufern herauszufinden.