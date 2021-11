Erneuter Zwischenfall an Palmas Flughafen Son Sant Joan

An Palmas Flughafen Son Sant Joan hat es am Freitagmorgen erneut einen Zwischenfall gegeben. Demnach musste ein Passagier eines Air Europa-Fliegers medizinisch erstversorgt werden. Der Maschine nach Ibiza konnte erst verspätet starten.

Der Vorfall löste zunächst erhöhte Alarmbereitschaft am Flughafengelände aus. Am vergangenen Freitag waren aus einem gelandeten Flugzeug aus Marokko 24 Passagiere geflüchtet. Ein angeblicher medizinischer Notfall hatte zur Zwischenlandung in Palma geführt.

Der Vorfall sorgte europaweit für Aufsehen. In der Kritik stehen derzeit vor allem die geltenden Sicherheitsvorkehrungen an spanischen Flughäfen.