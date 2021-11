Eine Fahrstunde mit dem Vater endet im Sturzbach

Eine private Fahrstunde von Vater und Tochter hat ihr Ende in einem Sturzbach genommen. Im Industriegebiet Son Oms in Palma stürzte ein Auto am Montag in den Torrente. Weder die Tochter noch der Vater wurden bei dem Unfall verletzt. Die Lokalpolizei war im Einsatz.

Der Vater wollte seinem Kind Fahrstunden geben. Dabei verwechselte die Jugendliche Gas- und Bremspedal. Das Auto fuhr auf den Gehsteig, durchbrach einen Zaun und stürzte in den Torrente.