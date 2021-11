Stadt Palma investiert mehr in Weihnachtsbeleuchtung als zuvor

Die Inselhauptstadt Palma investiert in diesem Jahr knapp eine Million Euro in die Weihnachtsbeleuchtung. Dabei gehen rund 983.000 Euro in die Dekoration und weitere 93.400 Euro in das traditionelle Anknipsen, das am 24. November um 20 Uhr stattfindet. Anders als in den vergangenen Jahren wird coronabedingt allerdings auf ein Rahmenprogramm verzichtet.

Nach Angaben des Stadtrates wurde das Weihnachtsbudget in diesem Jahr um 161.000 Euro aufgestockt. Insgesamt hängen in der Innenstadt von Palma knapp 4.200 Beleuchtungselemente, davon werden allein 1.074 Bäume geschmückt.

Außerdem wird in diesem Jahr erneut der begehbare Weihnachtsbaum am Parc de la Mar vor der Kathedrale von Palma aufgestellt.