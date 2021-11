290.000 Frauen auf Mallorca und den Nachbarinseln von männlicher Gewalt betroffen

Auch auf Mallorca wird an diesem Donnerstag der "Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen" zelebriert. Rund 290.000 Frauen auf den Balearen gaben bei einer Umfrage an, schon einmal in ihrem Leben Gewalt erfahren zu haben. Davon handelt es sich bei etwa 10 Prozent bei Frauen über 65 Jahre.

Seit 2003 sind 40 Frauen durch männliche Gewalt zu Tode gekommen. Auswertungen der aktuellen Umfrage zufolge hat jede fünfte Frau psychische Gewalt und 10 Prozent körperliche oder sexuelle Gewalt durch ihren Partner erlitten.

Um dieser Situation ein Ende zu setzen, haben die Stadtverwaltung von Calvià und die Universität der Balearen mithilfe eines Stipendiums des IB-Dona das erste Protokoll zur Erkennung geschlechtsspezifischer Gewalt bei älteren Frauen entwickelt.

Zudem hat die Kampagne auf Mallorca "25N, aquí i allà" gegen Männergewalt, die von der Gruppierung "Feminisme a l'escola" anlässlich des "Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen" durchgeführt wird, bereits 60 Schulen auf den Balearen erreicht. Schülerinnen und Schüler hatten an in ihren Schulen Videos zu dem Thema erstellt und in den sozialen Netzwerken veröffentlicht.