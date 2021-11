Ganz Mallorca könnte mit Wasser aus Entsalzungsanlage versorgt werden

Das balearische Umweltministerium will die Wasserversorgung für Mallorca verbessern. So sollen zukünftig verschiedene Gemeinden mit Trinkwasser aus der Entsalzungsanlage in Palma versorgt werden. Dafür müssen neue Leitungen gelegt werden. Das Projekt könnten in den kommenden 15 Jahren umgesetzt werden und soll die Wasserknappheit auf der Insel bekämpfen.

Die balearische Wasserbehörde Abaqua will im kommenden Jahr mit der Planung für das Vorhaben beginnen. 300.000 Euro sind dafür vorgesehen. So könnten Leitung von Palma nach Marratxí führen und von dort aus das Wasser in die verschiedenen Teile der Insel verteilen. Allein eine Ausweitung der Entsalzungsanlage in Palma würde 35 Millionen Euro kosten.