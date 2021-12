Erster Omikron-Verdachtsfall auf Mallorca festgestellt

Auf Mallorca ist ein erster Corona-Verdachtsfall mit der neuartigen Omikron-Mutation festgestellt worden. Wie Lokalmedien berichteten, handelt es sich um einen Passagier, der aus einem der afrikanischen Risikostaaten über Frankfurt in Palma gelandet war. Er habe Symptome aufgewiesen, die mit denen der Mutation vergleichbar seien.

Das Mikrobiologie-Labor im Klinikum Son Espases untersucht den Angaben zufolge jetzt, ob es sich wirklich um Omikron handelt. Diese möglicherweise ansteckendere und impfresistentere Variante war kürzlich in Südafrika offiziell identifiziert worden.

Der betroffene Passagier war mit seiner Lebensgefährtin eingereist. In Frankfurt wurden beide mit einem Antigentest negativ getestet. Doch in Palma der Mann hieß es für den Mann, dass er positiv sei. Das Paar wurde nach der Landung isoliert und befindet sich in Quarantäne.